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Пассажирский поезд протаранил заглохший на переезде КамАЗ в Орловской области

Пострадавших нет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль "КамАЗ" и пассажирский поезд Москва - Белгород столкнулись в Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в воскресение. По предварительной информации пострадавших нет. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По сообщению ведомства ДТП произошло, в деревне Волково Мценского района.

Источник в службах транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что водителю удалось покинуть машину до столкновения.

"Грузовик КамАЗ выехал на переезд в Мценском районе и заглох. Водитель оперативно покинул кабину перед приближающимся поездом", - сказал источник.

Локомотив в режиме аварийного торможения протаранил грузовик и протащил раму несколько десятков метров. Тем не менее ни машинист, ни бригада, ни пассажиры не пострадали. Водитель грузовика также успел отойти на безопасное расстояние.

Поезд пока остается на месте аварии. "Рабочие-путейцы извлекают раму из-под локомотива", - сообщил собеседник агентства.

Теги: Россия, Орловская область
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