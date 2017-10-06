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Тормозной путь протаранившего автобус поезда под Владимиром составил почти 750 м

Есть обновление от 18:00

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тормозной путь поезда, который в ночь на пятницу столкнулся с пассажирским автобусом во Владимирской области, составил 746 метров. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД" по итогам заседания оперативного штаба под руководством президента компании Олега Белозерова.

При этом, по предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 м до железнодорожного переезда, следуя со скоростью 90 км/ч.

"Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным", - говорится в сообщении.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров".

По данным разных источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человека, в том числе водитель автобуса.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

ДТП во Владимирской области

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Теги: Владимир
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