В Челябинской области возбудили дело после нападения бойцовских собак на ребенка

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на ребенка в Копейске двух домашних собак, после чего мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

Изучив обстоятельства происшествия, следователи возбудили дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошел 5 октября в частном секторе Копейска. Две собаки напали на девятилетнего мальчика, проходившего по улице мимо дома, где они содержались.

Ребенка отбили у животных случайные свидетели происшествия. Мальчик был госпитализирован сначала в городскую больницу, затем доставлен в областную больницу для проведения операции.

Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Челябинской детской областной клинической больницы Ольга Терехина, состояние мальчика остается тяжелым, но угрозы жизни нет. У мальчика множественные рваные раны на лице, голове и конечностях.

"Он уже может дышать самостоятельно, но еще находится на поддерживающей вентиляции легких в реанимации. Ему предстоит еще операция, поскольку на голове нет большого куска кожи, около десяти сантиметров. Но сначала необходимо дождаться, чтобы затянулись многочисленные рваные раны", - отметила пресс-секретарь.

В свою очередь руководитель следственного отдела по Копейску Сергей Кистер сообщил агентству, что в настоящее время владелец собак установлен.

"Сейчас нам необходимо собрать доказательства того, что именно его два пса бойцовской породы напали на мальчика. Для этого будет проведен ряд биологических экспертиз, найти следы собак на мальчике и наоборот", - отметил Кистер.

Только после этого обвинение может быть предъявлено владельцу животных.

Как сообщалось, следственные органы истребовали материалы из органов полиции для проведения проверки и принятии процессуального решения. Расследование возбужденного уголовного дела взято на контроль руководителем СУ СКР.