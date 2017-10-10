Девять кинотеатров Петербурга согласились показать "Матильду"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Девять кинотеатров Петербурга включили в расписание показ фильма Алексея Учителя "Матильда".

Как сообщается на ресурсе "Киноафиша", фильм можно будет увидеть с 26 октября. Большинство кинотеатров, анонсировавших показ, расположены в спальных районах города - у станций метро "Автово", "Дыбенко" и "Комендантский проспект". Самый близкий к центру кинотеатр, который покажет фильм "Учителя", находится у станции метро "Обводный канал".

Уже есть первые забронированные места.

Сеансы будут проходить в течение всего дня, на афише фильма стоит ограничение "16+". Прокатчиком фильма является компания "Каропрокат".

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники. Киноленте выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+, оно распространяется на всю территорию России.

Предпремьерные показы уже прошли в нескольких городах России, при этом в кинотеатрах усиливались меры безопасности. Специальный показ организовал комитет по культуре Госдумы РФ; депутаты в целом положительно отозвались о картине.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из соображений безопасности после угроз со стороны людей, называющих себя православными активистами.