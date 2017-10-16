Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве и прокате "Матильды"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре России заявили, что не обнаружили нарушений закона при производстве и прокате кинофильма "Матильда", а также об отсутствии признаков возбуждения ненависти в трейлере нашумевшей кинокартины.

"В ходе рассмотрения Генпрокуратурой РФ обращения депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале надзорного ведомства.

При этом отмечается, что "нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения, не выявлено".

Также, по данным Генпрокуратуры, экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. "Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено", - подчеркивается в документе.

Кроме того, "проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность".

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники. Киноленте выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+, оно распространяется на всю территорию России.