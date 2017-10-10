Нарышкин сообщил о ведущейся работе по плененным в Сирии гражданам РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ведется работа по ситуации с взятыми в плен в Сирии гражданами России.

"Ведётся (работа)", - сказал Нарышкин, отвечая во вторник на вопрос "Интерфакса". При этом он добавил, что сведений об этих людях нет.

На прошлой неделе в интернете появилось видео , на котором запечатлены двое россиян, якобы взятые в плен террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один из них, Григорий Цуркану, состоит в общественной организации "Боевое братство. Домодедово", во втором донские казаки узнали своего сослуживца Романа Заболотного.

В министерстве обороны РФ заявили, что никаких происшествий с российскими военнослужащими в Сирии не было. "Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в военном ведомстве РФ.

5 октября председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил , что оба россиянина, которые присутствуют на видео ИГ, вероятно, уже мертвы.