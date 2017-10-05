Депутат Госдумы заявил о возможной казни в Сирии двух якобы плененных россиян

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которые фигурировали на опубликованном террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ) видео как пленные, вероятно, оба казнены в Сирии, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами", - сказал Водолацкий.

Ранее Водолацкий сообщил агентству, что Заболотный говорил о том, что нужно защищать ценности, которые разрушают ИГ в Сирии, однако нужно разобраться, "действительно ли это он на видео".

В четверг депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил, что донской казак Заболотный, который фигурировал на опубликованном террористами ИГ (запрещена в РФ) видео о пленении россиян, с большой вероятностью казнен. "Из надежного источника я получил информацию о том, что он казнен в Сирии. Хотелось бы, чтобы это было не так, но пока информация такова", - сказал Котляров "Интерфаксу.

Он рассказал, что ранее несколько раз встречался с Заболотным. "Но это не близкий мой знакомый", - уточнил он, добавив, что казак перебрался в Сирию в 2017 году.

Донские казаки узнали на опубликованном террористами ИГ видео своего сослуживца Заболотнего. "Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком", - заявили агентству в пресс-службе Всевеликого войска Донского. В последнее время связь с ним пропала, его намерении ехать в Сирию никто не знал. Сейчас сослуживцы морально поддерживают его семью, отметили в пресс-службе.

Во вторник в интернете появилось видео , на котором запечатлены двое россиян, якобы взятые в плен террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один из них состоит в общественной организации "Боевое братство. Домодедово".

В министерстве обороны РФ заявили, что никаких происшествий с российскими военнослужащими в Сирии не было. "Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в военном ведомстве РФ.