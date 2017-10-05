Главные новости
В РоссииЛожные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянинаВ РоссииПутин освободил от должности губернатора Орловской областиКультураНобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
В мире

Депутат Госдумы заявил о возможной казни в Сирии двух якобы плененных россиян

Есть обновление от 22:04

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которые фигурировали на опубликованном террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ) видео как пленные, вероятно, оба казнены в Сирии, сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В РоссииСослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГСослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГЧитать подробнее

"Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами", - сказал Водолацкий.

Ранее Водолацкий сообщил агентству, что Заболотный говорил о том, что нужно защищать ценности, которые разрушают ИГ в Сирии, однако нужно разобраться, "действительно ли это он на видео".

В четверг депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров сообщил, что донской казак Заболотный, который фигурировал на опубликованном террористами ИГ (запрещена в РФ) видео о пленении россиян, с большой вероятностью казнен. "Из надежного источника я получил информацию о том, что он казнен в Сирии. Хотелось бы, чтобы это было не так, но пока информация такова", - сказал Котляров "Интерфаксу.

Он рассказал, что ранее несколько раз встречался с Заболотным. "Но это не близкий мой знакомый", - уточнил он, добавив, что казак перебрался в Сирию в 2017 году.

Донские казаки узнали на опубликованном террористами ИГ видео своего сослуживца Заболотнего. "Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком", - заявили агентству в пресс-службе Всевеликого войска Донского. В последнее время связь с ним пропала, его намерении ехать в Сирию никто не знал. Сейчас сослуживцы морально поддерживают его семью, отметили в пресс-службе.

Во вторник в интернете появилось видео, на котором запечатлены двое россиян, якобы взятые в плен террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один из них состоит в общественной организации "Боевое братство. Домодедово".

В министерстве обороны РФ заявили, что никаких происшествий с российскими военнослужащими в Сирии не было. "Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в военном ведомстве РФ.

Теги: Сирия, Исламское государство, Роман Заболотный, Григорий Цуркану
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Депутаты Европарламента выступили в защиту СеребренниковаДепутаты Европарламента выступили в защиту Серебренникова
Они назвали выдвинутые против режиссера обвинения политически мотивированными и потребовали его освободитьПодробнее
СБУ выдворила из Украины корреспондента НТВСБУ выдворила из Украины корреспондента НТВ
Вячеслав Немышев принудительно возвращен в РФ "из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины"Подробнее
Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"
Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в комеПодробнее
Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДРЭксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР
Применив все свои боеголовки, Пхеньян сможет уничтожить 2 млн человекПодробнее
Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"
В случае его утверждения Оттава введет санкции против российских чиновниковПодробнее
Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XLGoogle представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL
На презентации в Сан-Франциско также показали умные колонки, камеру-клипсу и ноутбук-планшетПодробнее
Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса на годПорошенко предложил продлить особый статус Донбасса на год
В президентском законопроекте о "реинтеграции Донбасса" действия РФ квалифицируются как "вооруженная агрессия"Подробнее
Нобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопии
Премию получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард ХендерсонПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 октября6 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
"Омоложение" губернаторов14 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЛожные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянинаВ РоссииПутин освободил от должности губернатора Орловской областиКультураНобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроВ РоссииДля экс-замминистра культуры Пирумова попросили пять лет колонии по "делу реставраторов"В РоссииРоскомнадзор пригрозил CNN скорым лишением лицензииВ РоссииНа процессе по "делу Улюкаева" рассказали об изъятых в его кабинете вещах

Пять иностранных кораблей вели разведку у границ России за неделю

Российские военные также заявили о 17 летательных аппаратов, совершавших воздушную разведку Подробнее

СМИ узнали о планах Трампа начать выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент США планирует вскоре объявить о необходимости выйти из соглашения Подробнее

Сборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018

Сборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018До окончания отборочного европейского турнира остался один тур Подробнее

Глава ФСБ рассказал о выходцах из РФ среди боевиков в Идлибе

Суд 9 октября огласит приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Чиновника обвиняют в хищениях в рамках "дела реставраторов" Подробнее

Возбуждено дело о гибели четырех рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

Минкультуры подтвердило приглашение на культурный форум лиц из фальшивого стоп-листа

Транснефть возобновила поставку нефти на Нижегородский НПЗ

Пожар на НПЗ потушен, его последствия устранены Подробнее

Под контролем ИГИЛ осталось менее 10% территории Сирии

Оппозиционер Волков доставлен в суд за призывы к несанкционированным митингам

Мощный тропический шторм достиг берегов Коста-Рики

Минкультуры РФ передумало вводить сбор в 5 млн рублей за выход фильма в российский прокат

"Нелюбовь" Звягинцева допустили к борьбе за "Оскар"

Заседание парламента Каталонии после референдума о независимости пройдет 9 октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции