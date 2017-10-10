В МИД РФ раскритиковали планы США объявить иранский КСИР террористической организацией

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают планы Вашингтона объявить террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) как шаг к сворачиванию сделки по иранскому атому, заявили во вторник в МИД РФ.

"Мы на это смотрим отрицательно и не считаем Корпус стражей террористической организацией", - сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Все это делается в русле линии Вашингтона по фактически сворачиванию известных договоренностей по иранской ядерной проблеме", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли этот шаг Вашингтона негативно сказаться и создать дополнительную напряженность в регионе и, в частности, в Сирии, Кабулов сказал: "Наверняка это не добавит стабильности нигде".

"Наверное, это не останется незамеченным и для Сирии", - добавил дипломат.

Ранее в Тегеране заявили, что в случае объявления Вашингтоном Корпуса стражей исламской революции террористической организацией иранская сторона рассматривает все варианты ответных мер, в том числе и причисление к террористам американских военных.