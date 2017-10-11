Власти Подмосковья поручили руководству рынков проверить пожарную безопасность

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый замминистра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев поручил руководству рынков, расположенных на территории региона, на этой неделе проверить их на пожарную безопасность.

"Хочу призвать вас в инициативном порядке проверить все свои системы пожаротушения и оповещения, а также ваш персонал на знание действий в случае чрезвычайных ситуаций", - сказал Григорьев на совещании с представителями подмосковных рынков по вопросу предоставления льготных торговых мест пострадавшим арендаторам торгового комплекса "Синдика".

Первый замминистра напомнил, что посещаемость подмосковных рынков велика, и обязанность их руководства - сделать пребывание людей там "не только комфортным, но и безопасным". По словам Григорьева, проверить пожарную безопасность рынков нужно до вечера этой пятницы.

Пожар в ТЦ "Синдика" (расположен на 65-м км МКАД, внешняя сторона) произошел 8 октября. Посетители были эвакуированы. Позднее на рынке частично обрушились внутренние конструкции и кровля здания. В 22:56 воскресенья пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. В 7:03 в понедельник МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ. При пожаре пострадали три человека .

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов, а также подземный паркинг на 5,2 тыс. машино-мест.