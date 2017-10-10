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Москва

Рынок "Синдика" у МКАД полностью потушили спустя двое суток

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пожар в торговом комплексе "Синдика" у Московской кольцевой автодороги (МКАД) полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пожар ликвидирован в 15:00", - сказал представитель главка.

Пожар на рынке "Синдика" начался 8 октября около 15:00. Посетители комплекса были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 8 октября пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. В 07:03 9 октября МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ. В пожаре пострадали три человека.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около тысячи магазинов.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Москва, Синдика
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