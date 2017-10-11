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Семьям погибших в Сирии летчиков Балтфлота окажут материальную поддержку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области окажет материальную поддержку семьям военных летчиков Балтийского флота (БФ), погибших накануне в Сирии, сообщили в пресс-службе губернатора. Такое решение принял глава области Антон Алиханов.

По сообщению калининградских властей, разбившимся самолетом управляли два летчика из Калининградской области: пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в городе Черняховске.

Как сообщалось накануне, экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И.И. Борзова базе БФ, дислоцированной в Черняховске.

Теги: Калининградская область
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