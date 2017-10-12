Группа боевиков сложила оружие в Сирии при посредничестве военных РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Еще 65 участников бандформирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военных из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Точкой сбора на неподконтрольной Сирийской Арабской Армии территории была выбрана деревня Абу-Кахф. Переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха.

"Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти. Переговоры с ними нам помогали вести российские военные", - сообщил журналистам Амер Аль-Ахмади, представитель властей, ответственный за процесс примирения в данном районе.

По словам участников бандформирований, они работали в тылу и в боевых действиях не участвовали. Сирийским спецслужбам предстоит проверить биографию каждого из них в рамках программы нормализации статуса населения, уточнил Аль-Ахмади.

"Люди, которые вышли, знают, что мы очень тщательно проверяем всех, так что, в определенном смысле, можно доверять их словам. После реабилитации их статуса, мы сможем помочь вывести оттуда их жен и детей", - добавил Аль-Ахмади.

По просьбе сирийских властей представители ЦПВС обеспечили безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо. Там они заполнят заявления на нормализацию статуса, проверка которых займет примерно две недели. После данной процедуры гражданин Сирии обязуется не принимать участие в бандформированиях в обмен на гарантированную президентом Башаром Асадом амнистию. На сегодняшний день более 20 тыс. граждан страны стали участниками данного процесса.