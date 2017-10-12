Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест
В России

Законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах прошел первое чтение

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, предлагающими способы обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы до 700 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) также предусматривают штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений об информационных ресурсах, которые ограничены на территории РФ. Подобное влечет наложение на граждан административного штрафа в 5 тысяч рублей; на должностные лица - в 50 тысяч рублей; на юридические лица - в раземере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается взимать за выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные информационные ресурсы.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ).

Как сообщалось, в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.

Теги: Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"
На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компанииПодробнее
Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест
В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничествеПодробнее
Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арестУчредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублейПодробнее
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в делеПодробнее
Госдума включилась в борьбу с борщевикомГосдума включилась в борьбу с борщевиком
Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часовСовладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничествеПодробнее
Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ
В министерстве отметили, что российские законы и сейчас предусматривают санкции против иностранных корреспондентовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"В РоссииСуд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестВ миреВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ миреПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиВ миреКомпания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

Захарова обвинила США в помехах доставке гуманитарной помощи в Сирии

Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"

Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компании Подробнее

Памятник Шекспиру установят в Москве в Зарядье

Задержанным за нарушение границы РФ украинским пограничникам предъявили обвинение

Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест

Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арестВ отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничестве Подробнее

Иран сохранит сделку атому в случае отказа РФ, КНР и ЕС поддержать выход США из договора

Россияне больше всего доверяют президенту, армии и спецслужбам

О доверии СМИ заявили 30% участников опроса "Левада-Центра" Подробнее

В суде покажут видео встречи Улюкаева с Сечиным при передаче взятки

Учения ОДКБ пройдут в ноябре в Таджикистане

Бастрыкина по пути на работу перехватила группа томских пенсионерок

Законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах прошел первое чтение

Каждого сотого пассажира метро Петербурга досмотрели после теракта

Шарапова вышла в третий круг турнира WTA в Тяньцзине

В Закарпатье перевернулся автобус с молодежной сборной Украины по самбо

ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейМассово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции