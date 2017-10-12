Законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах прошел первое чтение

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, предлагающими способы обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы до 700 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) также предусматривают штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений об информационных ресурсах, которые ограничены на территории РФ. Подобное влечет наложение на граждан административного штрафа в 5 тысяч рублей; на должностные лица - в 50 тысяч рублей; на юридические лица - в раземере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается взимать за выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные информационные ресурсы.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ).

Как сообщалось, в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемых анонимайзеров.