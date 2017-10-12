Рогозин объяснил перенос старта "Прогресса" срабатыванием автоматики

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс", был отложен в четверг в связи со срабатыванием автоматики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Автоматика отключила пуск. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", - сказал Рогозин журналистам. Вместе с тем, Рогозин заявил, что "для того автоматика и стоит, чтобы этого (аварии - ИФ) не произошло".

Отвечая на вопрос, будут ли наказаны виновники инцидента, он сказал: "Сейчас госкомиссия будет заниматься, а вообще это вопрос "Роскосмоса". "Правительство пока этим не занимается, это ж не авария", - добавил он.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-07" к МКС был запланирован на 12 октября. Корабль должен был доставить на борт станции топливо, продукты, воду и другие необходимые грузы. Тем не менее в четверг пуск был отложен - как пояснил источник "Интерфакса" на Байконуре, из-за технических неполадок на ракете-носителе.