Источник рассказал о не сумевшем стартовать с Байконура грузовике "Прогресс"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-07", не сумевший с первой попытки стартовать с "Байконура" стал самым тяжелым кораблем своего типа, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Предыдущий рекорд по массе корабля был 7338 кг, корабль "Прогресс МС-07" весит почти на 100 кг больше. К тому же для его выведения используется более мощная чем обычно ракета", - сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что запуск космического грузовика "Прогресс МС-07" с космодрома "Байконур" отложен. "Предварительно возникли технические неполадки на ракете-носителе "Союз 2.1А", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник на космодроме.

По предварительным данным, неполадки могли возникнуть с электрикой или системой управления, однако окончательно сделать выводы о причинах отмены запуска сможет лишь специальная комиссия.

Запуск грузовика "Прогресс МС-07" перенесли на двое суток - на 14 октября, сообщили ранее в четверг в Центре управления полетами.