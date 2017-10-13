Власти Иракского Курдистана направят дополнительные силы в район Киркука

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Иракского Курдистана Косрат Расул отдал приказ о переброске шести тысяч бойцов курдского ополчения "пешмерга" в район Киркука, передает в пятницу курдский телеканал "Рудау".

"Есть угроза со стороны иракской армии, которая, как предполагается, подтянула войска к Киркуку и может атаковать его. Однако я не думаю, что это будет легко для них", - сказал Расул в интервью "Рудау".

По информации телеканала, вокруг Киркука уже сосредоточены несколько тысяч бойцов "пешмерга" и сил безопасности Иракского Курдистана.

"Мы не хотим войны, и мы пытаемся решить проблемы посредством диалога", - подчеркнул Расул

Губернаторство Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но в нем ввиду значительного этнического присутствия курдов также был проведен референдум о независимости региона.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.

Накануне иракское правительство назвало четыре условия, выполнения которых оно требует от руководства Иракского Курдистана для начала диалога.

Так, Ирак потребовал от Курдистана приверженности территориальной целостности Ирака, соблюдения конституции страны, признания федеральной власти над всей территорией Ирака, а также возвращения полномочий по контролю над границей, авиасообщением и экспортом нефти в регионе и отказа от самостоятельной внешней политики.

В то же время "Рудау" отмечал, что руководство Иракского Курдистана рассчитывает на переговоры с властями Ирака без каких-либо условий.