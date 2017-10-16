Иракские войска вошли на подконтрольные курдам территории

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Федеральные войска Ирака вступили на земли, занятые курдскими ополченцами, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Три гогда назад курдские силы подчинили себе территории за пределами собственной автономии, чтобы защититься от наступления боевиков из группировки "Исламское государство".

Правительственная армия вошла в земли у города Киркук, богатые нефтью. По информации СМИ, не было сделано ни одного выстрела. Курды по-прежнему контролируют нефтяные скважины.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.