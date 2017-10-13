Курдские власти заявили о переброске Ираком сил в район южнее Мосула

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Иракские власти перебрасывают в район южнее Мосула военнослужащих, в том числе оснащенных танками и тяжелой артиллерией, а также формирования ополчения. Об этом сообщает в пятницу телеканал "Курдистан 24" со ссылкой на заявление Совета безопасности Иракского Курдистана.

Согласно заявлению, власти Иракского Курдистана "обеспокоены значительным развертыванием сил иракских войск и Народных Мобилизационных Сил в Башире и Тазе к югу от Киркука, включая танки, тяжелую артиллерию, армейские вездеходы и реактивную артиллерию".

По данным Совета, эти силы находятся в 3 км от позиций курдского ополчения "пешмерга". Причем, как считает Совет, переброска сил центральными иракскими властями свидетельствует об их намерении захватывать нефтяные поля, аэропорты и военные базы.

"Мы призываем иракское правительство положить конец агрессии Народных Мобилизационных Сил в Киркуке и в северной части (провинции - ИФ) Мосул. Эти опрометчивые провокационные шаги последовали за воздушным эмбарго Ирака, который приостановил международные полеты, и другими мерами, сравнимыми по масштабам с коллективным наказанием народа Курдистана", - отмечается в заявлении.

Совет безопасности Иракского Курдистана призвал к диалогу с центральными властями и мирному решению проблем, а также обратился к международному сообществу с призывом осудить военные приготовления Багдада и предложить ему вернуться за стол переговоров.

Накануне иракское правительство назвало четыре условия, выполнения которых оно требует от руководства Иракского Курдистана для начала диалога.

Так, Ирак потребовал от Курдистана приверженности территориальной целостности Ирака, соблюдения конституции страны, признания федеральной власти над всей территорией Ирака, а также возвращения полномочий по контролю над границей, авиасообщением и экспортом нефти в регионе и отказа от самостоятельной внешней политики.

В то же время курдский телеканал "Рудау" отмечал, что руководство Иракского Курдистана рассчитывает начать переговоры с властями Ирака без каких-либо условий.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.