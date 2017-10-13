Судоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки моста

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое 11 октября ограничили на трое суток из-за установки автодорожной арки Крымского моста на опоры в фарватере, открыто раньше срока.

Движение восстанавливается с 12:00 по московскому времени, говорится в распоряжении врио капитана порта "Керчь".

Изначально движение судов было закрыто до 06:00 14 октября, но в связи с досрочным завершением операции было издано новое распоряжение.

Запрет на движение не касался судов, участвующих в строительстве моста, а также кораблей ВМФ и ФСБ.

Морская операция по транспортировке арки от технологической площадки на востоке Крыма началась в среду утром, в тот же день ее доставили на фарватер, в четверг - подняли на проектную высоту при помощи 12-ти домкратов общей грузоподъемностью почти восемь тысяч тонн, в ночь на пятницу закрепляли на опорах.

Первая арка моста - железнодорожная - весом шесть тысяч тонн доставлена и установлена на фарватер в конце августа. Операция заняла тогда 66 часов, движение в канале также ограничивали.

Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды.

Девятнадцатикилометровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.