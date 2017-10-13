Экс-мэру Переславля-Залесского предъявлено обвинение по делу о хищении у "Роснано"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ГСУ Следственного комитета РФ предъявило окончательное обвинении бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее данным, экс-чиновник обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий).

"В ближайшее время будет также предъявлено обвинение в окончательной редакции еще двум фигурантам этого уголовного дела: учредителю и генеральному директору ООО "НТфарма" Рустаму Атауллаханову по ч.4 ст.160 УК РФ и п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных преступным путем) и Евгению Султанову по ч.4 ст.160 УК РФ", - сказала Петренко.

По информации СКР, начиная с 2010 года, АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического производства на территории Переславского района Ярославской области, которое планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако, по данным следствия, руководство проектной компании неоднократно оттягивало оговоренные сроки.

"Установлено, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществлялись, а денежные средства были растрачены", - сообщила ранее Петренко. Согласно следственным данным, имитируя выполнение работ, учредитель ООО "НТфарма" Атауллаханов и гендиректор ООО "НТфарма" Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок, расположенный на территории Национального парка "Плещеево озеро".

На момент осуществления сделки, как считает следствие, Кошурников, будучи главой Переславского района, выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России.

18 ноября 2016 года с санкции Басманного суда Кошурников был отправлен под арест. Атауллаханов также находится под арестом. Он не считает себя виновными. Султанов помещен под домашний арест - он свою вину признал.

Завод "НТфарма" по производству вакцин и лекарственных препаратов расположен в Переславле-Залесском Ярославской области. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Роснано" в ООО "НТфарма" владеет 49%, 20,3% у ООО "Пром-би" (принадлежит Р.Атауллаханову), остальное принадлежит двум кипрским компаниям.