В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с Каталонией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Мариано Рахой и лидер оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес пришли к соглашению о необходимости рассмотреть вопрос изменения конституции страны для завершения кризиса в Каталонии.

Об этом Санчес сообщил в среду журналистам. "Решение, к которому мы пришли с премьер-министром, заключается в открытии политического пути, пути конституционной реформы", - приводят его слова западные СМИ.

Глава партии социалистов добавил, что обсуждение этой реформы будет касаться того, каким образом "Каталония может остаться в Испании, а не покинуть ее".

Накануне поздно вечером на странице в твиттере Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако ранее во вторник Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости , который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.