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Погибший в Сирии летчик похоронен в Ульяновской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с погибшим в Сирии летчиком Юрием Медведковым прошла в пятницу на его малой родине - в селе Русский Мелекесс в Ульяновской области.

На гражданской панихиде присутствовали родные летчика, представители власти, в церемонии прощания приняли участие десять военнослужащих роты почётного караула Преображенского полка, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе губернатора региона.

"Юрия Медведкова похоронили на местном кладбище. Власти региона окажут всестороннюю помощь родным погибшего, в том числе материальную поддержку", - сказали в пресс-службе.

Сельской школе, где учился Медведков, присвоят его имя, в честь летчика также будет организован музей.

Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, отметив, что его "будут помнить и как примерного отца и семьянина".

Экипаж российского бомбардировщика Су-24 (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) погиб в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И.И.Борзова базе Балтийского флота, дислоцированной в Черняховске.

Теги: Ульяновская область
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