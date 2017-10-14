Минтранс позволит "ВИМ-Авиа" выполнить несколько рейсов после 15 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "В большинстве - да", - ответил министр на вопрос, завершатся ли полеты "ВИМ-Авиа" 15 октября, как об этом сообщалось ранее.

"Мы смотрим, еще (может быть) пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута", - подчеркнул Соколов.

Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", глава Минтраса РФ обратил внимание, что "поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе - и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем", так как "в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы".

"Как только они завершат (перевозки) - мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу", - сказал Соколов.

Он напомнил, что решение по сертификату может принять Росавиация. Кроме того, такую процедуру может запустить руководство компании, либо это может быть сделано в рамках закона о банкротстве, однако это "предполагает определенные судебные разбирательства и, соответственно, время на это".

"Если отзыв (сертификата) - он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный (сертификат) может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее, хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло", - отметил министр.

"Надо обсуждать (может ли "ВИМ-Авиа" выйти из сложившейся ситуации - ИФ), и Росавиация уже занимается этим", - заключил глава Минтранса.