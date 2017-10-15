В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов началась в Сочи, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

Церемония открытия фестиваля началась с исполнения гимна Российской Федерации. В зале присутствует около 10 тыс. молодых людей из 150 стран мира.

Церемонию открытия подготовил продюсерский центр Игоря Крутого.

В настоящее время в Сочи присутствует порядка 50 тыс. участников, волонтеров, организаторов и спикеров Всемирного фестиваля, который пройдет с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года.