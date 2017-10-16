Санитарные врачи назвали причину кишечной инфекции у магаданских школьников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Причиной острой кишечной инфекции у школьников в магаданской гимназии №30 мог стать норовирус.
"По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Лабораторные исследования продолжаются", - сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, всего выявлен 21 заболевший, из них десять - госпитализированы. Ранее сообщалось о 19 больных.
Роспотребназдор проводит расследование по факту отравления детей. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли, материалы об административном приостановлении ее работы направлены в суд.
Также в ходе расследования отобраны пробы продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований.
По информации регионального минздрава, все заболевшие дети получают необходимое лечение, их состояние признано удовлетворительным.