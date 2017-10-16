Дуров обжалует решение суда о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Владелец Telegram Павел Дуров сообщил о намерении обжаловать решение Мещанского суда, который в понедельник оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

"Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с Основным законом Россиеи - ее Конституцией", - сообщил Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он заявил, что в течение нескольких дней соберет команду юристов, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах. "Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами", - уточнил Дуров.

Он отметил, что, помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23-й статье Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

"Конституция - Основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов. Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан", - считает Дуров.

Сегодня московский суд оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

​Судья Юлия Данильчик заявила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.