Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке Конституции

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный, заявляя о праве на участие в выборах президента, ложно трактует Конституцию, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Когда ребятам в соцсетях его горе-юристы пытаются вбивать ложную информацию, что есть Конституция, согласно Конституции он имеет право, - это ложь, поскольку Конституционный суд России несколько лет назад давал разъяснения о том, что нет никакого противоречия между законом и Конституцией", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов о возможном участии Навального в выборах.

Она отметила, что у оппозиционера были бы шансы принять участие в выборах, если бы он обратился в Конституционный суд и предпринял другие шаги по обжалованию приговора, не дающего ему избираться.

"У них были шансы, если бы Навальный хотел идти на выборы, предпринять ряд шагов и сказать "Все, мы сделали все возможно, а получилось или не получилось". А они по какому пути идут? Ложно интерпретируют законы, с другой стороны говорят: "Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются. Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением, не позволю нарушить закон, плох он или хорош", - подчеркнула Памфилова.

"Никакое давление, ни уличное, ни административное, меня не свернёт с этого пути, или я положу заявление на стол", - добавила она.

Памфилова также напомнила, что Навальный не имеет права выдвигаться по закону, хотя она со свой стороны выступает за участие как можно большего количества людей в выборах президента.

"Но я вам скажу как председатель Центральной избирательной комиссии: есть закон, и есть Конституция. Если бы он был сам по себе Навальный, то, слава Богу, пусть идёт на выборы, пусть люди сами оценивают. Но вы знаете, что по закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", - подчеркнула она.

Памфилова констатировала, что Алексей Навальный сможет принять участие в выборах президента России после 2028 года.

"Он сможет, пройдет этот срок десятилетний - где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!" - сказала глава ЦИК.

Она также убеждена, что Навальному следует делать ставку в своем стремлении победить на выборах не на "давление улицы", а на собственные идеи.

Официально выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится.