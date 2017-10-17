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В России Дело "Седьмой студии"

Свидетель по "делу "Седьмой студии" сообщила об уничтожении финансовой документации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Свидетельница по "делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит известный режиссер Кирилл Серебренников, рассказала следствию, что уничтожила финансовую документацию организации три года назад.

"Прошу приобщить к материалам дела показания свидетельницы Войкиной, которая пояснила, что в декабре 2014 года по прямому указанию доверенного лица Серебренникова (Екатерины) Вороновой уничтожила финансовую документацию "Седьмой студии", - сказал следователь Александр Лавров в Басманном суде Москвы во вторник, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии".

Как сообщила ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, следствие просит продлить до 18 января домашний арест Серебренникову, бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрию Итину и экс-главбуху АНО Нине Масляевой. На тот же срок следствие просит оставить под стражей бывшего генпродюсера "Седьмой студи" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Серебренников, Малобродский, Итин и Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета "Седьмой студии" на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Ещё одна фигурантка - бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен в итоге не был, Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Срок следствия по делу продлен до 19 января 2018 года.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", его оперативное сопровождение осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

В защиту фигурантов дела выступили сотни деятелей культуры в России и по всему миру.

Теги: Седьмая студия
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