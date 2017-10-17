Следствие проверит выделивших средства "Седьмой студии" сотрудников Минкультуры

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следствие устанавливает возможных участников хищений бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии" на проект "Платформа".

"К совершению данных преступлений могли быть причастны иные лица, в отношении которых в настоящее время возбуждено уголовное дело и личности которых в настоящее время устанавливаются", - сказал следователь Александр Лавров в Басманном суде Москвы во вторник в обоснование своего ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студи", среди которых режиссёр Кирилл Серебренников.

Лавров пояснил, что следствие проверяет деятельность сотрудников министерства культуры, "которые имели отношении к "Седьмой студии" - контролировали выделение организации денежных средств и контролировали их реализацию.

Суд во вторник рассматривает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии". Ранее следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца.

Дело Серебренникова

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.