Поклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдума Наталья Поклонская записала видеобращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке по поводу кинофильма Алексея Учителя "Матильда", который должен выйти на экраны 26 октября.

"Являясь представителем людей в парламенте страны и вашим бывшим подчиненным, от имени десятков тысяч граждан России обращаюсь лично к вам. Внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда" и признание самого фильма провокационным, экстремистским материалом", - заявила Поклонская, которая ранее занимала пост прокурора Республики Крым.

Поклонская перечислила также события, которые, по ее мнению "наступили" из-за проекта "Матильда". В их числе и молитвенные стояния, и поджоги машин и покушения на взрывы, которые устроили противники картины.

По ее мнению, сторонники Учителя путают свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы.

"Сегодня россияне осознают себя частью большого многонационального народа, его традиций и культуры. Как это было при государе, которого фильмом представляют безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице. Ровно также хотят представить обратную сторону этого фильма, заставить мириться с изрядной порцией мерзости, неуважением и попыткой в очередной раз показать нам же за наши деньги, что мы не в силах постоять за свою веру, ценности и Родину", - считает Поклонская.

Она заявила, что также направляет Чайке документы, которые "свидетельствуют о факте подлога, либо о халатности при выдаче прокатного удостоверения на фильм "Матильда".

Заявления Поклонской прокомментировал "Интерфаксу" адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин. По его мнению, "Матильда" провоцирует только тем, что это фильм о любви. С таким же успехом можно, допустим, сказать, что сама Наталья Владимировна (Поклонская - ИФ) провоцируют людей своей красотой, считает он.

"И еще очень заметно, что Наталья Владимировна женщина по духу скорее украинская, а не русская. Именно поэтому она постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам. Мало того, что никаких массовых протестов против фильма "Матильда" не существует, так ещё, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя", - констатировал Добрынин.

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает Наталья Поклонская и ее сторонники.