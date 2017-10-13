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Культура

Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"

Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителей

Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" решила показать фильм "Матильда" Алексея Учителя в связи со снижениме напряженности вокруг картины.

"Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" позволили руководству объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России (26 октября - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети в пятницу.

В компании отметили, что первоначальное решение об отказе демонстрации фильма было нелегким; оно было изменено в связи с тем, что ситуация "стабилизировалась".

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"Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей. Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма "Матильда" далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах", - привели в пресс-службе слова генерального директора объединенной киносети Романа Линина.

Угрозы в адрес кинотеатров

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники. Выход фильма в российский прокат намечен на 26 октября.

12 сентября объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась демонстрировать картину по соображениям безопасности - в связи с угрозами в адрес кинотеатров. Уже на следующий день министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление на кинотеатры "распоясавшихся активистов".

23 сентября правоохранительные органы возбудили уголовное дело против активистов, которые принуждали кинопрокатчиков отказаться от демонстрации фильма "Матильда". По этому делу был арестован лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин. Ранее он был опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Тогда он был отпущен под подписку о невыезде, так как не принимал участия в поджоге.

Теги: Матильда, кино, Синема парк, Формула кино
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