Полиция изъяла около 1 кг золота у пассажира рейса Магадан - Москва

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полицейские во время предполетного досмотра пассажира авиарейса Магадан - Москва обнаружили тайник с промышленным золотом.

"Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана при досмотре пассажиров рейса Магадан - Москва обнаружили и изъяли порядка 700 граммов песка драгоценного металла", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 36-летний житель Махачкалы спрятал золото в металлические ручки своей багажной сумки, однако при входе в аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана был задержан полицейскими.

Транспортная полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.