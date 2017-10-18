Песков сослался на информацию ЦИК на вопрос о недопуске Навального к выборам

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят предмета для обсуждения в связи с информацией о невозможности участия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах, заявили в Кремле.

"Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о недопуске к грядущим президентским выборам Навального в том числе, в связи с недавним заявлением главы ЦИК Эллы Памфиловой по этому поводу.

Накануне Русская служба "Би-би-си" сообщила со ссылкой на свои источники в администрации президента, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не будет зарегистрирован кандидатом на президентских выборах.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в свою очередь заявила, что Навальному по закону запрещено участвовать в президентских выборах.

"Есть закон, и есть Конституция. Если бы он был сам по себе Навальный, то, слава Богу, пусть идёт на выборы, пусть люди сами оценивают. По закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", - сказала Памфилова во вторник на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Она отметила, что Навальный сможет принять участие в выборах президента России после 2028 года. "Он сможет, пройдет этот срок десятилетний - где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!" - сказала Памфилова.