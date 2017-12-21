Горнякам под завалом в Кузбассе подали теплые вещи и продукты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели передали оказавшимся заблокированными на шахте "Есаульская" в Новокузнецке горнякам теплые вещи, продукты и воду, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Пробурили три скважины, через которые передали одеяла, питье, еду. Спасательные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что состояние здоровья заблокированных под завалом горняков оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось, обвал породы в вентиляционном штреке шахты произошел вечером в минувшую среду. Длина обвала, по предварительным данным, составляет около 10 метров.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности начала проверку.

В июле этого года Ростехнадзор выявил нарушения в сфере промышленной безопасности на "Есаульской". Тогда проверка установила, что на шахте во время аварийной остановки вентилятора главного проветривания произошло загазовывание демонтажной камеры, а рельсовая дорога в магистральном путевом штреке использовалась с неисправными направляющими и поддерживающими устройствами.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".