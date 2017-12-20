На шахте "Есаульская" после обрушения приостановили проходку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Угрозы жизни шахтеров, которые остаются заблокированными в шахте "Есаульская" в Кемеровской области, нет, сообщили в пресс-службе Evraz.

"Жизни и здоровью трех проходчиков ничего не угрожает. На время восстановительных работ проходка приостановлена", - говорится в сообщении горно-металлургического холдинга.

В администрации Кемеровской области в свою очередь сообщили, что спасатели пытаются добраться до горняков с двух сторон завала.

"Мы как решили, идем со стороны завала. По нашим расчетам, это шесть-семь метров. С другой стороны - метров 11, комбайна нет, придется вручную", - сказал глава региона Аман Тулеев.

Как сообщалось, в момент обрушения породы в вентиляционном штреке шахты под землей находились 102 человека. Трое горняков оказались заблокированными, остальные выведены на поверхность.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности начала проверку из-за обрушения на шахте.

В июле этого года Ростехнадзор выявил нарушения в сфере промышленной безопасности на "Есаульской". Тогда проверка установила, что на шахте во время аварийной остановки вентилятора главного проветривания произошло загазирование демонтажной камеры, а рельсовая дорога в магистральном путевом штреке использовалась с неисправными направляющими и поддерживающими устройствами.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".