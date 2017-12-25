ЦИК предложил отказать в регистрации инициативной группы Навального

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ЦИК России предложил отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ, из-за наличия у него непогашенной судимости, сообщил на заседании ЦИК член комиссии Борис Эбзеев в понедельник.

Он отметил, что преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента Российской Федерации на протяжении 10 лет после снятия либо погашения судимости.

"Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", - заявил Эбзеев.

Он напомнил, что 24 декабря ходатайство Навального о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения в качестве кандидата на должность президента РФ и приложенные к нему документы, поступили в ЦИК.

"ЦИК работала всю ночь. Независимо от этого, рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", - пояснил Эбзеев.

Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у Навального нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.