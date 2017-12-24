ЦИК принял документы от Навального и Полонского

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал документы в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центризбиркома, Навальный приехал в воскресенье в здание комиссии и подал соответствующее заявление и протокол собрания инициативной группы, которая ранее выдвинула его кандидатом в президенты.

Также документы подал Сергей Полонский. ЦИК эти документы принял, передал корреспондент "Интерфакса".

Помимо них, документы о выдвижении подал журналист Олег Лурье.