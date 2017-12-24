ЦИК напомнил о разнице между приемом документов и регистрацией кандидатов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Представление в Центризбирком документов потенциальными кандидатами, в том числе предпринимателем Сергеем Полонским, оппозиционером Алексеем Навальным и журналистом Олегом Лурье, не является автоматическим превращением их в кандидатов на выборах, отмечает секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам президента России не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах", - заявил Шевченко в воскресенье журналистам, комментируя процедуру приема документов в Центризбиркоме.

"Центральная избирательная комиссия РФ принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Однако просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов", - сказал секретарь рабочей группы.

Он отметил, что все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в Центризбирком, "проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая в том числе включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации".

Шевченко отметил, что основаниями для отказа в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвиженцев, могут быть отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату.

Член ЦИК РФ пояснил, что отсутствие пассивного избирательного права может иметь место в связи с отсутствием российского гражданства, недостижением 35 лет, а также наличием непогашенной судимости по особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ.

"Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение: официально зарегистрировать кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение", - сказал Шевченко.

Вечером в воскресенье ЦИК сообщил, что принял документы от Навального и Полонского.