Никита Белых госпитализирован

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

"Моего подзащитного госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", врачи им сейчас занимаются", - сказал защитник.

По его словам, в больницу Белых был доставлен накануне.

В середине сентября Грохотов сообщил "Интерфаксу", что у его подзащитного резко ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем он попросил перевести экс-губернатора из СИЗО "Лефортово" в больничную часть изолятора "Матросская тишина".

Защитники экс-губернатора и сам Белых, неоднократно заявляли о том, что в СИЗО у него постоянно ухудшается состояние здоровья. Так, согласно заявлениям защиты бывшего руководителя Кировской области, уже после ареста ему были поставлены диагноз энцефалопатия (заболевание мозга) и катаракта. Кроме того, он страдает сахарным диабетом.

Бывший губернатор был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) на общую сумму 600 тыс. евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Следствие также полагает, что обещалось покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Процесс по делу Белых начался в Пресненском суде Москвы 22 августа.

Подсудимый отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.