В Иркутске началось рассмотрение второго дела ангарского маньяка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего милиционера из города Ангарска Михаила Попкова, который был пожизненно осужден за 24 убийства женщин и обвиняется в 60 новых преступлениях.

"На первом судебном заседании было определено, что судебное разбирательство будет вестись в открытом режиме за исключением эпизодов, касающихся преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 241 УПК РФ они будут рассматриваться в закрытом режиме. Всего таких эпизодов более десяти", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе облсуда.

Сотрудник пресс-службы также отметил, что суд продлил Попкову содержание под стражей в СИЗО до 15 июня 2018 года.

"Судебное заседание продолжится 10 января 2018 года, с этого дня суд приступит к рассмотрению дела по существу", - уточнил собеседник агентства.

Второе дело 53-летнего Попкова поступило в облсуд 15 декабря. Ему предъявлено обвинение в 60 новых преступлениях, предусмотренных пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), жертвами которых были женщины. Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.

Всего, по данным СКР, Попков с 1992 по 2000 годы совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) не менее 84 убийств.

В ходе расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске, как пропавшие без вести.

Экспертиза в ФГБУ "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского" показала, что Попков никакими психическими расстройствами не страдает.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин данной марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на М.Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.