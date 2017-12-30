Ангольский спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Проблемы, возникшие после запуска ангольского спутника связи "Ангосат", были связаны с совместимостью российского и французского стандартов оборудования на его борту, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Ангосат" успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов", - сказал источник.

Он уточнил, что на спутнике есть компоненты французского производства, с совместимостью стандартов которого с российскими и возникли сложности.

"Проблему удалось дистанционно решить группе молодых сотрудников РКК "Энергия", которая разрабатывала космический аппарат", - сообщил собеседник агентства.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06.55 мск 27 декабря.

Позже стало известно, что с борта спутника перестала поступать телеметрия.

РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" сообщило в пятницу, что с отказавшим спутником "Ангосат" удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.