Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрия Безделова к 9 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за мошенничество, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

"Признать Безделова виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в один миллион рублей", - огласила судья Олеся Менделеева.

Ещё семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

Вместе с тем, как следует из приговора, суд исключил из обвинения статью 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

После оглашения адвокаты заявили, что не согласны с приговором и намерены его обжаловать в Мосгорсуде.

Обвинения в мошенничестве

По версии следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Кроме того, следствие полагает, что Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций. С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы более 490 млн рублей бюджетных средств.

Безделов в декабре 2013 года был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года - в международный розыск. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. 5 апреля того же года экс-чиновник был экстрадирован в РФ.