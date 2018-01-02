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Росгвардия посоветовала не говорить в соцсетях о своих поездках во избежание краж

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Росгвардия рекомендует для защиты от квартирных краж в новогодние праздники не выкладывать в соцсети фотографии из заграничных поездок.

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Представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин напомнил москвичам, как защитить свою квартиру от воров. "Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", - заявил он.

Тумин также рекомендовал воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства. "Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск", - подчеркнул представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

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В качестве мер предосторожности он порекомендовал установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.

Кроме того, во избежание квартирной кражи в Росгвардии посоветовали наладить хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.

Тумин добавил, что у полиции больше шансов задержать преступников по "горячим следам", поэтому в случае кражи нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и по возможности сохранить следы преступления.

Теги: Росгвардия
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