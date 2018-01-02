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Что произошло за день: вторник, 2 января

Пополнение списка претендентов на пост президента России, временное отстранение главы Молдавии от своих обязанностей, предложение Южной Кореи к КНДР встретиться, а также рекомендации россиянам, как избежать краж в доме в новогодние праздники

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще три претендента на пост президента России прошли процедуру выдвижения в кандидаты на выборах в 2018 году. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Альянс зеленых", выдвинувших Эльвиру Агурбаш, Партии социальных реформ, выдвинувших Станислава Полищука, а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова. В настоящий момент уже 64 человека заявили о своем желании участвовать в выборах.

- Конституционный суд Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона. Такое решение было принято по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Оно обусловлено тем, что Додон повторно отклонил предложенные премьером кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, глава государства имеет право отклонять кандидатуры только один раз. Исполнять его обязанности будет председатель парламента Андриан Канду.

- Построенный для Северного флота новый ледокол "Илья Муромец" прибыл к месту службы. Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив. Как рассказали на флоте, в ближайшее время морякам ледокола предстоит сдать экзамены и приступить к выполнению работ по прямому предназначению.

- Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января встречу на высоком уровне и обсудить пути улучшения отношений, в том числе участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля.

- В Тегеране в связи с массовыми беспорядками задержаны не менее 450 человек. Общее число жертв за почти неделю волнений достигло уже 20 человек. В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста. Их участники протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

- Росгвардия дала рекомендации россиянам, как защититься от квартирных краж в новогодние праздники. В частности, там посоветовали не выкладывать в соцсети свои фотографии из заграничных поездок.

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