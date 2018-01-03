Полиция перекрыла трассу в ХМАО после аварии с 10 погибшими

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Автодорога Ханты-Мансийск-Нягань, на которой в среду случилась автоавария, унесшая жизни десяти человек, перекрыта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"В связи с необходимостью дополнительных следственных действий дорога перекрыта", - отметил собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, какой из автомобилей и из-за чего выехал на встречную полосу.

Пресс-секретарь Главного управления МЧС по ХМАО Вадим Симоненко в свою очередь заявил агентству, что родственники погибших оповещены о произошедшем, с ними работал психолог.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления организовать выезд следственной группы СКР на место аварии. "В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проводятся первоначальные следственные действия", - сказали в СК.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

В среду около 16:30 по местному времени (14:30 по Москве) в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань" столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка - 2005, 2009, 2013 и 2017 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительным данным, погибшие являлись жителями ХМАО и ЯНАО.