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Шлейф пепла протянулся более чем на 90 км от вулкана Ключевской на Камчатке

Есть обновление от 09:28

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает выбрасывать пар с газом с примесью пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает в пятницу Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 км к западу - северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовых кодов опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Как сообщалось, 3 января Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. С тех пор выбросы на вулкане не прекращаются.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск. Предыдущее извержение Ключевского происходило 2 марта - 30 августа 2017 года.

Теги: Россия, Камчатка
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