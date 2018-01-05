МЧС предупредило о шторме с девятиметровыми волнами у берегов Камчатки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сильный шторм ожидается у побережья Камчатки, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по краю.

"По данным Камчатского гидрометеоцентра, в субботу на акватории северо-западной части Берингова моря и Тихого океана, ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится до конца суток 6 января, отмечают в МЧС.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности.

В конце прошлого года на Камчатке циклон испортил погоду и принес на полуостров мокрый снег и штормовой ветер. В частности, в Петропавловске-Камчатском скорость ветра достигала 25 м/с.