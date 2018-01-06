В Нижегородской области в ДТП с участием бензовоза погибли пять человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Около 8:00 по Москве на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

По словам собеседника агентства, предварительно установлено, что все погибшие - жители Нижегородской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД.