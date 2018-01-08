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Сирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 км

Есть обновление от 20:30

Попытка атаки была отбита комплексами "Панцирь-С"; как констатировали в Минобороны РФ, террористы получили новые технологии и могут проводить атаки с помощью беспилотников в любой стране

Сирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 км
Cу-24 на базе "Хмеймим"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS, сообщили в Минобороны РФ.

"Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.

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"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране", - сказали в военном ведомстве РФ.

Российские военные заявили, что, как показала техническая экспертиза захваченных беспилотников, "подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км".

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С".

"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - сказали в Минобороны.

Боевики в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус".

"Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", - сказали в Минобороны.

Никто из российских военных не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.

3 января газета "Коммерсант" сообщила, что 31 декабря боевики подвергли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии минометному обстрелу, уничтожено семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолетов. Военные подтвердили, что 31 декабря авиабаза Хмеймим подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли.

3 января в Минобороны РФ сообщили, что 31 декабря в Сирии по техническим причинам потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, оба пилота погибли.

27 декабря межарабское издание "Аль-Масдар" сообщило, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиабазе Хмеймим.

Теги: Минобороны, Сирия, Панцирь-С
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