Что произошло за день: понедельник, 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ рассказали подробности отраженной атаки беспилотников на базу "Хмеймим". Сирийскими боевиками были запущены дроны с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

- В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации в связи со спором с ЕС по поводу введенного Москвой запрета в отношении импорта живых свиней и иных продуктов свиноводства из Европы. Ведомство подчеркнуло, что заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации от РФ в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров ВТО. В Еврокомиссии заявили, что конкретные возможные ответные меры пока не определены.

- Центризбирком опубликовал данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты. В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей, таким образом, его фонд сформирован в полном объеме.

- Министерство транспорта Китая заявило об угрозе взрыва или затопления иранского танкера, на котором продолжается пожар близ китайского побережья.

- Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".